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لرجيم صحي.. حضري أومليت الهليون بهذه الطريقة

الأحد 15/يوليه/2018 - 08:57 م
لرجيم صحي.. حضري أومليت الهليون بهذه الطريقة
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المقادير
- الهليون : 4 قطع (طازج / مقطع) 
- البيض : 4 حبات 
- حليب : ربع كوب (خالي الدسم) 
- بودرة البصل : 2 ملعقة صغيرة 
- ملح : رشّة 
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة 
- زيت عباد الشمس : ملعقة كبيرة 

طريقة التحضير
1. اسلقي الهليون بماء مغلي لمدة 5 دقائق ثم ارفعيه من الماء واغسليه بماء بارد وصفيه واتركيه جانباً.

2. اخفقي البيض في وعاء وأضيفي الحليب وبودرة البصل والملح والفلفل.

3. سخني الزبدة في مقلاة غير لاصقة على النار وأضيفي البيض واتركيه لدقائق حتى ينضج.

4. اقلبي الاومليت على الجهة الأخرى حتى تتحمر وأضيفي الهليون المسلوق فوقه.

5. ضعي الأومليت في طبق وقدميه ساخناً إلى جانب الخبز المحمص.
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