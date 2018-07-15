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عاجل.. فرض حظر التجوال في محافظة البصرة العراقية

الأحد 15/يوليه/2018 - 08:59 م
عاجل.. فرض حظر التجوال في محافظة البصرة العراقية
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أسماء العزب
 
فرض الأمن العراقي، منذ قليل، حظرًا للتجوال في محافظة البصر من الساعة العاشرة مساءًا، حتى الفجر بتوقيت بغداد، حسبما ذكرت قناة الغد، في خبر عاجل لها.

وتواصلت تظاهرات محافظة البصرة جنوب العراق، مع وصول وفد من التيار الصدري لبحث إمكانية تهدئتها، في الوقت الذي تشهد فيه المحافظة غليانًا شعبيًا ضد الفساد وتردي الخدمات.

وأمر رئيس الوزراء حيدر العبادي، بوضع جميع الأجهزة الأمنية في حالة الاستنفار القصوى.
المزيد عن: محافظة البصرة حظر التجوال الفجر العراق إحتجاجات
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