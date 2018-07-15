هاني سلامة "حيران" بين فرنسا وكرواتيا (صورة)

علق الفنان هاني سلامة عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، على مباراة منتخب كرواتيا ونظيره الفرنسي ضمن نهائي كأس العالم المقامة حاليًا في روسيا.

وقال "سلامة": "‏لأول مرة أتابع مباراة أتمنى الفوز فيها للفريقين، أتمنى الفوز لفرنسا بكأس العالم نفس الأمر أتمناه لكرواتيا سأحزن قليلآ لخسارة أحدهما".

يذكر أن أخر أعمال الفنان هاني سلامة، كان مسلسل "فوق السحاب" والذي عُرض في الموسم الرمضاني السابق، وهو من بطولة إبراهيم نصر، ونهال عنبر، وعفاف شعيب، ومنى عبد الغني، ومحمد محمود عبد العزيز، وتأليف حسان دهشان، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.