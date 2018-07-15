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بافارد ثالث لاعب من شتوتجارت يتوج بكأس العالم

الأحد 15/يوليه/2018 - 07:59 م
بافارد ثالث لاعب من شتوتجارت يتوج بكأس العالم
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الفجر الرياضي
 

تُوج منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه وذلك بعد فوزه المثير على كرواتيا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الأحد، على ملعب لوجينكي في روسيا.


 ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن بافارد أصبح ثالث لاعب من فريق شتوتجارت الألماني يُتوج بلقب كأس العالم، منذ كارلوس دونجا مع البرازيل في 1994، وجويدو بوتشوالد مع ألمانيا 1990.


وقدم بافارد أداءاً مميزاً مع المنتخب الفرنسي خلال مشوار البطولة، وسجل هدفاً في شباك منتخب الأرجنتين بدو الـ16 من المونديال.

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