تلا يستضيف كوم حماده ودياً

يخوض الفريق الأول لكرة القدم في مركز شباب تلا سابع مبارياتة الودية بمواجهة فريق كوم حماده الذي يقودة فنيا محمد علوش في إطار استعدادات تلا لدوري الممتاز "ب".





ومن المقرر أن تقام المباراة في الثالثة والنصف من عصر الأربعاء المقبل، على ملعب تلا، وسبق لتلا الفوز اليوم على حساب فريق مركز شباب زفتى بهدفين مقابل هدف.



