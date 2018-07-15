ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تلا يستضيف كوم حماده ودياً

الأحد 15/يوليه/2018 - 07:55 م
تلا يستضيف كوم حماده ودياً
طباعة
 

يخوض الفريق الأول لكرة القدم في مركز شباب تلا سابع مبارياتة الودية بمواجهة فريق كوم حماده الذي يقودة فنيا محمد علوش في إطار استعدادات تلا لدوري الممتاز "ب".


ومن المقرر أن تقام المباراة في الثالثة والنصف من عصر الأربعاء المقبل، على ملعب تلا، وسبق لتلا الفوز اليوم على حساب فريق مركز شباب زفتى بهدفين مقابل هدف.


ويحصل لاعبو تلا على راحة من التدريبات غداً الإثنين، ويعود الفريق للمران عصر الثلاثاء استعداداً للقاء المنصورة بالجولة الأولى للقسم الثاني.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم
فرنسا
4
x
17:00
2
كرواتيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/15/2018 8:00:00 PM