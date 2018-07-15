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الجونة يفاوض مدافع الزمالك السابق للعودة

الأحد 15/يوليه/2018 - 07:54 م
الجونة يفاوض مدافع الزمالك السابق للعودة
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محمد الصو
 
دخل مسؤولو نادي الجونة، في مفاوضات رسمية مع شوقي السعيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقى مدافع الزمالك السابق، اتصالات مكثفة من قبل مسؤولو الجونة، للعودة إلى تمثيل الفريق مرة أخرى خلال الموسم المقبلؤ وهو ما أبدى اللاعب موافقته على ارتداء قميص الفريق الساحلي بداية من الموسم المقبل.

وكان السعيد، انضم إلى فريق الاتحاد السكندري مطلع الموسم قبل الماضي، بعد تجربة فاشلة بالدوري الكويتي.

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