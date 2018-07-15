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ضبط فرد خرطوش بحوزه مسجل خطر بالفيوم

الأحد 15/يوليه/2018 - 07:55 م
ضبط فرد خرطوش بحوزه مسجل خطر بالفيوم
ضبط - ارشيفية
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ريهام على
 
تمكن ضباط مباحث الاشتباه بالفيوم، برئاسة العقيد أحمد الصاوي، من إلقاء القبض على مسجل شقى خطر سابق ضبطه واتهامه في قضايا سرقة بالإكراه وسرقة وسائل نقل عام وبحوزته سلاح ناري.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث، بتمكن قوة أمنية من مباحث الاشتباه معينة لملاحظة الحالة الأمنية بنطاق مركز سنورس من ضبط "مؤمن.ر"، 27 سنة، عامل، وبحوزته سلاح ناري عبارة فرد خرطوش عيار 12 ملي وطلقة واحدة لذات العيار.

تم التحفظ على السلاح وإلقاء القبض على المتهم وتحررله المحضر رقم 207 أمن دولة طوارئ لسنة 2018، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


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