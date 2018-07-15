أبو بكرالجندي ومصطفى بكري يصلان عزاء محافظ حلوان الأسبق بمسجد عمر مكرم (صور)

وصل منذ قليل الكاتب الصحفي مصطفى بكري، ووزير التنمية المحلية السابق اللواء أبوبكر الجندي، لعزاء قدري أبو حسين محافظ حلوان الأسبق، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.





وتقام اليوم الأحد، مراسم عزاء قدرى أبو حسين محافظ حلوان الأسبق، ورئيس حزب مصر بلدى، وعضو المجلس الأعلى لنقابة الأشراف، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.





وكان الراحل قدرى أبو حسين، وافته المنية يوم الإثنين الماضى، وتم تشييع الجنازة من منزل العائلة بشارع البحر بمركز أخميم فى محافظة سوهاج، عقب صلاة العصر من مسجد السوق، فيما أقيم عزاء للعائلة بمنزلها بأخميم فى محافظة سوهاج، حيث شارك الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى واجب العزاء للعائلة.