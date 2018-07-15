الإنتاج الحربي يدرس فسخ التعاقد مع دويدار

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الانتاج الحربي بقيادة مختار مختار المدير الفني، فسخ التعاقد مع أحمد دويدار مدافع الفريقؤ خلال المرحلة المقبلة.





وجاء تفكير مختار مختار، في رحيل اللاعب بجدية عن صفوف الفريق، بعد هبوط مستواه الفني، وظهوره بشكل متواضع خلال فترة الإعداد استعدادًا لمنافسات الدوري العام.





وكان دويدار، انتقل لصفوق الانتاج الحربي مطلع الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع فريق الإسماعيلي، بالتراضي.





ويستعد الانتاج الحربي، لخوض عدد من المباريات الودية في إطار استعداداته الختامية لمنافسات الدوري العام والذي سينطلق مطلع أغسطس المقبل.



