وزير إسرائيلي: وقف إطلاق النار مع حماس "خطأ فادح"

علق زعيم البيت اليهودي اليميني المتطرف، ووزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين حماس وإسرائيل في غزة، قائلًا: "إن الحركة تُملي شروط الصفقة التي قال إنها "خطأ فادح".



وقال بينيت، في بيان صدر بعد إعلان حماس قبول الصفقة، إن "ضبط النفس تجاه الجماعة، تسبب في اشتباكات عنيفة وقعت أخيرًا على حدود غزة، وشجع على المزيد من الهجمات ضد الإسرائيليين".



وتابع البيان: "السماح لحماس بإملاء شروط وقف إطلاق النار لاستخدامها بعد شهرين من هجمات الحرق ومئات الصواريخ على السكان قرب الحدود مع غزة، خطأ فادح".



وقالت حماس إن إطلاق الصواريخ كان ردًا على الضربات الإسرائيلية، مضيفةً أنها "ستتوقف عن إطلاق القذائف، إذا توقفت الدولة اليهودية عن مهاجمة القطاع".



وقال بينيت: "بدل الموافقة على إنهاء الهجمات الانتقامية، يجب أن يُطلب من الجيش الإسرائيلي التصرف بقوة وذكاء ودقة، فبتجاهل سيادتنا، نقع في حرب استنزاف طويلة"، حسب البيان.

