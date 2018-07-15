بلدية المحلة يفوز على كوكاكولا وديا
الأحد 15/يوليه/2018 - 07:50 م
أميرة مهنا
حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادى بلدية المحلة تحت قيادة أيمن المزين المدير الفنى ، فوزا على فريق كوكاكولا بقيادة تامر مصطفى بهدف دون رد فى المباراة الودية التي جمعت بينهم على ملعب دار الحرس استعدادا لدوري القسم الثاني.
شهدت المباراة سيطرة من كلا الفريقين حيث تمكن فريق البلدية من احراز هدف وحيد في المباراة عن طريق محمود كشلط.
الجدير بالذكر أن بلدية المحلة سيواجه يوم الثلاثاء القادم فريق النصر القاهرى فى مباراة وديه علي ملعب النصر فى الرابعة عصر.