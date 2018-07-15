بلدية المحلة يفوز على كوكاكولا وديا

حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادى بلدية المحلة تحت قيادة أيمن المزين المدير الفنى ، فوزا على فريق كوكاكولا بقيادة تامر مصطفى بهدف دون رد فى المباراة الودية التي جمعت بينهم على ملعب دار الحرس استعدادا لدوري القسم الثاني.



