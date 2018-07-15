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موسى مصطفى موسى يصل عزاء محافظ حلوان الأسبق بمسجد عمر مكرم (صور)

الأحد 15/يوليه/2018 - 07:49 م
موسى مصطفى موسى يصل عزاء محافظ حلوان الأسبق بمسجد عمر مكرم (صور)
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آيات عامر تصوير ياسمين عليوة
 
وصل منذ قليلk موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية 2018، لعزاء قدري أبوحسين محافظ حلوان الأسبق، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير. 

وتقام اليوم الأحد، مراسم عزاء قدرى أبو حسين محافظ حلوان الأسبق، ورئيس حزب مصر بلدي، وعضو المجلس الأعلى لنقابة الأشراف، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير. 

وكان الراحل قدرى أبو حسين، وافته المنية يوم الإثنين الماضى، وتم تشييع الجنازة من منزل العائلة بشارع البحر بمركز أخميم فى محافظة سوهاج، عقب صلاة العصر من مسجد السوق، فيما أقيم عزاء للعائلة بمنزلها بأخميم فى محافظة سوهاج.
موسى مصطفى موسى يصل عزاء محافظ حلوان الأسبق بمسجد عمر مكرم (صور)
موسى مصطفى موسى يصل عزاء محافظ حلوان الأسبق بمسجد عمر مكرم (صور)
موسى مصطفى موسى يصل عزاء محافظ حلوان الأسبق بمسجد عمر مكرم (صور)
موسى مصطفى موسى يصل عزاء محافظ حلوان الأسبق بمسجد عمر مكرم (صور)
موسى مصطفى موسى يصل عزاء محافظ حلوان الأسبق بمسجد عمر مكرم (صور)
موسى مصطفى موسى يصل عزاء محافظ حلوان الأسبق بمسجد عمر مكرم (صور)
موسى مصطفى موسى يصل عزاء محافظ حلوان الأسبق بمسجد عمر مكرم (صور)
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