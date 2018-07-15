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الصين تدرس استثمار 3 مليار دولار في عملياتها النفطية بنيجيريا

الأحد 15/يوليه/2018 - 07:47 م
الصين تدرس استثمار 3 مليار دولار في عملياتها النفطية بنيجيريا
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وكالات
 
 قالت شركة البترول الوطنية النيجيرية يوم الأحد إن شركة النفط البحري الوطنية الصينية (سنوك) تعتزم استثمار ثلاثة مليارات دولار في عملياتها القائمة الخاصة بالنفط والغاز في نيجيريا، وذلك عقب اجتماع مع مسؤولين صينيين في أبوجا.

وقال يوان جوانغ يو الرئيس التنفيذي لسنوك خلال زيارته لشركة البترول الوطنية النيجيرية المملوكة للدولة إن شركة النفط الصينية ومقرها بكين استثمرت أكثر من 14 مليار دولار في عملياتها في نيجيريا وتبدي استعدادها لاستثمار المزيد.
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