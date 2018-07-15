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الترتيب النهائي للمنتخبات بعد نهاية كأس العالم

الأحد 15/يوليه/2018 - 07:46 م
الترتيب النهائي للمنتخبات بعد نهاية كأس العالم
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علي نبوي
 
أسدل الستار على بطولة كأس العالم بروسيا، حيث توج منتخب فرنسا باللقب بعدما حقق فوزا كبيرا على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية.

وفيما يلي الترتيب النهائي للمنتخبات بعد نهاية البطولة :- 

1 – فرنسا

2 – كرواتيا

3 – بلجيكا

4 – إنجلترا

5 – أوروجواي

6 - البرازيل

7 – السويد

8 – روسيا

9 – كولومبيا

10 – إسبانيا

11 – الدنمارك

12 – المكسيك

13 – البرتغال

14 – سويسرا

15 – اليابان

16 – الأرجنتين

17 – السنغال

18 – إيران

19 – كوريا الجنوبية

20 – بيرو

21 – نيجيريا

22 – ألمانيا

23 – صربيا

24 – تونس

25 – بولندا

26 – السعودية

27 – المغرب

28 – أستراليا

29 – كوستاريكا

30 – أيسلندا

31 – مصر

32 - بنما

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