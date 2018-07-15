ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ميرفت سلطان: 4 مليار دولار حجم الصادرات المصرية لأفريقيا

الأحد 15/يوليه/2018 - 07:47 م
ميرفت سلطان: 4 مليار دولار حجم الصادرات المصرية لأفريقيا
ميرفت سلطان
طباعة
كساب أحمد
 
قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس ادارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن القطاع المصرفي خاضع لرقابة قوية من البنك المركزي، لافتة إلى أن أي تداول للحديث عن إدراج أسهم إحدى البنوك في البورصة في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.

وأضافت "سلطان"، خلال حوارها على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن الدولة مهتمة بشكل كبير بالتصدير، لانه أحد الموارد الهامة لتوفير العملة الأجنبية المستخدمة في إستيراد احتياجات الدولة.

وأشارت إلى أن حجم الصادرات المصرية لأفريقيا 4 مليار دولار، في حين ان واردات أفريقية تصل لـ600 مليار دولار، وهذا يعني أن حصة مصر قليلة وقابلة للزيادة بشكل كبير إذا تم تأمين مخاطر هذه الأسواق.
المزيد عن: تنمية الصادرات بنك تنمية الصادرات الصادرات الافريقية الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم
فرنسا
4
x
17:00
2
كرواتيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/15/2018 8:00:00 PM