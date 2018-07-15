ميرفت سلطان: 4 مليار دولار حجم الصادرات المصرية لأفريقيا

قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس ادارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن القطاع المصرفي خاضع لرقابة قوية من البنك المركزي، لافتة إلى أن أي تداول للحديث عن إدراج أسهم إحدى البنوك في البورصة في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.



وأضافت "سلطان"، خلال حوارها على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن الدولة مهتمة بشكل كبير بالتصدير، لانه أحد الموارد الهامة لتوفير العملة الأجنبية المستخدمة في إستيراد احتياجات الدولة.



وأشارت إلى أن حجم الصادرات المصرية لأفريقيا 4 مليار دولار، في حين ان واردات أفريقية تصل لـ600 مليار دولار، وهذا يعني أن حصة مصر قليلة وقابلة للزيادة بشكل كبير إذا تم تأمين مخاطر هذه الأسواق.