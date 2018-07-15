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تعرف على أبرز أرقام المباراة النهائية للمونديال

الأحد 15/يوليه/2018 - 07:43 م
تعرف على أبرز أرقام المباراة النهائية للمونديال
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علي شحاتة
 
توج المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعدما دك شباك نظيره الكرواتي برباعية مقابل هدفين في المباراة النهائية بمونديال روسيا 2018 التي جمعتهما اليوم الأحد.

ونرصد لكم "الفجر الرياضي" في التقرير التالي أرقام نهائي مونديال روسيا بين فرنسا وكرواتيا:-

الأهداف:-

4 أهداف لفرنسا مقابل هدفين للمنتخب الكرواتي

الأستحواذ:-

كان 61 %لكرواتيا مقابل 39 لفرنسا%. 

المحاولات:-

كانت 15 محاولة للمنتخب الكرواتي مقابل 8 للمنتخب الفرنسي .

الأخطاء :-

كانت 14 لكرواتيا مقابل 13 للمنتخب الفرنسي .

الكروت الصفرات:-

2 للمنتخب الكرواتي مقابل كارت وحيد لمنتخب فرنسا .

الضربات الركنية:-

كانت 6 ركنيات للمنتخب الكرواتي مقابل 2 لمنتخب فرنسا .
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