تعرف على أبرز أرقام المباراة النهائية للمونديال



ونرصد لكم "الفجر الرياضي" في التقرير التالي أرقام نهائي مونديال روسيا بين فرنسا وكرواتيا:-



الأهداف:-



4 أهداف لفرنسا مقابل هدفين للمنتخب الكرواتي



الأستحواذ:-



كان 61 %لكرواتيا مقابل 39 لفرنسا%.



المحاولات:-



كانت 15 محاولة للمنتخب الكرواتي مقابل 8 للمنتخب الفرنسي .



الأخطاء :-



كانت 14 لكرواتيا مقابل 13 للمنتخب الفرنسي .



الكروت الصفرات:-



2 للمنتخب الكرواتي مقابل كارت وحيد لمنتخب فرنسا .



الضربات الركنية:-



كانت 6 ركنيات للمنتخب الكرواتي مقابل 2 لمنتخب فرنسا .

توج المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعدما دك شباك نظيره الكرواتي برباعية مقابل هدفين في المباراة النهائية بمونديال روسيا 2018 التي جمعتهما اليوم الأحد.