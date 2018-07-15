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عاجل.. مقتل 3 متظاهرين وجرح آخرين في مواجهات مع قوات الأمن العراقية

الأحد 15/يوليه/2018 - 07:43 م
عاجل.. مقتل 3 متظاهرين وجرح آخرين في مواجهات مع قوات الأمن العراقية
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أسماء العزب
 
قتل 3 متظاهرين عراقيين، وجرح 160 آخرين، مساء اليوم، في مواجهات مع قوات الأمن، في مدينة السماوة جنوب العراق، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

يذكر أن مدنا عراقية من بينها: " ذي قار، والنجف، وبابل، والبصرة"، تشهد تظاهرات احتجاجية واسعة، منذ يوم الجمعة، ضد نقص الخدمات وللمطالبة بمكافحة الفساد، فيما اقتحم محتجون في مدينة النجف مطار المدينة، ما تسبب في تعطيل حركة الطيران.

وقد شهدت تظاهرات البصرة مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، أدت إلى وقوع إصابات بين الطرفين.
المزيد عن: مقتل قوات الامن العراقية العراق إحتجاجات 3 متظاهرين
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