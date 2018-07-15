"هوندا" تختبر البطاريات القابلة للشحن بالتعاون مع "باناسونيك"

تعاونت شركة "هوندا" مع شركة "باناسونيك"، لبدء اختبار البطاريات القابلة للشحن والتبديل، لاستخدامها في المنتجات الكهربائية، وفقا لموقع Engadget الأمريكي.





وتعد إندونيسيا هى ثالث أكبر سوق للدراجات النارية في العالم بعد الهند والصين، وكانت حكومتها تفكر في طرق للحد من حركة المرور والتلوث الناجمة عن صعود المواصلات ذات العجلتين، لذا كانت واحدة من الحلول التي تم التوصل إليها هو تشجيع اعتماد السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، مما يجعل البلاد واحدة من أفضل الأماكن لاختبار البطاريات.



