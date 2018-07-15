"هوندا" تختبر البطاريات القابلة للشحن بالتعاون مع "باناسونيك"
الأحد 15/يوليه/2018 - 06:22 م
تعاونت شركة "هوندا" مع شركة "باناسونيك"، لبدء اختبار البطاريات القابلة للشحن والتبديل، لاستخدامها في المنتجات الكهربائية، وفقا لموقع Engadget الأمريكي.
وتعد إندونيسيا هى ثالث أكبر سوق للدراجات النارية في العالم بعد الهند والصين، وكانت حكومتها تفكر في طرق للحد من حركة المرور والتلوث الناجمة عن صعود المواصلات ذات العجلتين، لذا كانت واحدة من الحلول التي تم التوصل إليها هو تشجيع اعتماد السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، مما يجعل البلاد واحدة من أفضل الأماكن لاختبار البطاريات.
وتأمل هوندا وباناسونيك وشريك إندونيسي محلي أن يثبتوا أن البطاريات المتنقلة يمكن أن تعالج القضايا الشائعة المرتبطة بالسيارات الكهربائية، مثل المدى ووقت الشحن، وتتمثل الخطة في تركيب محطات شحن في العشرات من المواقع، وكلها ستقوم بشحن العديد من البطاريات في جميع الأوقات، وبهذه الطريقة، يمكن للأشخاص الدخول واستبدال بطاريتهم الفارغة بالمشحونة بالكامل والانتقال بسرعة إلى الطريق، وسيتم إطلاق التجربة في ديسمبر 2018 في مواقع مختارة في جميع أنحاء البلاد.
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