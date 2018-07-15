يقدم الفجر الرياضي مشاهدة مباراة مباراة فرنسا وكرواتيا يوم الأحد بث مباشر وحي في نهائي كأس العالم روسيا 2018 | beIN SPORTS | yalla shoot | Kora live | kora star

فرنسا وكرواتيا بث مباشر 15-7-2018 في نهائي كأس العالم 2018، يلا شوت مشاهدة مباراة فرنسا وكرواتيا لايف البث المباشر لمباراة فرنسا وكرواتيا يوم الأحد ضمن أهم مباريات اليوم في نهائي كأس العالم روسيا FIFA 2018 سيكون حصرياً على beIN SPORTS سيقام نهائي كأس العالم روسيا FIFA 2018 يوم 15 تموز/يوليو على الساعة 18 بتوقيت مكة المكرمة في ستاد لوجنيكي بموسكو.