تولى وزارة الثقافة وعلى رأسها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة اهتماماً كبيراً بذوى الاحتياجات الخاصة، فى إطار حرص الدولة على إعطائهم حقوقاً تكفل لهم حياة إنسانية كريمة وتمكّنهم من الاندماج في المجتمع والاستفادة من إمكانيتهم، و كذلك إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى أن عام 2018 هو عام "ذوى الاحتياجات الخاصة.

و فى هذا الإطار، شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم انطلاق فعاليات الأنشطة الفنية لمؤسسة "أولادنا" لفنون ذوى القدرات الخاصة بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة والفنانين وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة.

وألقت وزيرة الثقافة كلمة وصفت خلالها ذوى القدرات الخاصة بـ "أصحاب الهمم" ، وأعربت عن فخرها بالتواجد فى هذه المناسبة ، كما أشارت إلى أن رعايتهم واجب تربوى واجتماعى وثقافى ورسالة سامية لكل مهتم بالشأن الفنى والثقافى وذلك تيسيراً لدمجهم فى المجتمع والحياة العامة واظهار طاقاتهم وقدراتهم.

وأكدت دعم وزارة الثقافة بكل قطاعاتها للمواهب الفنية والأدبية منهم . وقالت إن أصحاب الهمم هم اكتشاف هذا العصر والعماد المكمل للمجتمع الهادف إلى البناء والتنمية . وتقدمت بالتحية والتقدير لـ سهير عبد القادر رئيس مؤسسة "أولادنا" وكل القائمين عليها كما كرمت المتفوقين فى الثانوية العامة من ذوى القدرات الخاصة.

وأضافت أن الوزارة تقدمت بمذكرة لمجلس الوزراء، خلال الفترة الماضية، لتغيير مسمى ذوى الاحتياجات الخاصة لأصحاب الهمم والقدرات.

وتضمنت الفعاليات افتتاح معرض للمشغولات اليدوية والحرف التقليدية تلاه مجموعة من الفقرات الفنية تضمنت مؤلفات وطنية وطربية إلى جانب عزف منفرد وأداها مواهب من ذوى القدرات الخاصة.

جدير بالذكر أن الدكتورة إيناس عبدالدايم كانت قد أصدرت قرارا بإنشاء فرقة "مسرح الشمس" لذوى الاحتياجات الخاصة برئاسة الفنانة وفاء الحكيم التابعة للبيت الفنى للمسرح ،وتم تجميع عدد من الموهوبين فنيا وتأهيلهم للوقوف على خشبة المسرح،وقدموا أول عروضهم الفنية فى شهر ميو الماضى.

وتعد "فرقة الشمس" أول فرقة فى مسرح الدولة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث ينطلق مشروع الفرقة من شعار (النور منكم ولكم) لتسليط الضوء على هذه الشريحة المهمة من المجتمع فى محاولة لإبراز دورهم ومشكلاتهم والمساعدة فى دمجهم بصورة طبيعية داخل المجتمع.

وتقوم فرقة الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بتنظيم عدد من الورش الفنية لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة احترافيا على مختلف الفنون عن طريق دمجهم مع فنانين من الأشخاص الطبيعيين، وفتحت باب التقدم منذ أسابيع قليلة للمشاركة في ورشة الرسم تحت إشراف عدد من الفنانين التشكيليين وذلك للأشخاص الطبيعيين ولذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان.