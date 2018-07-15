أبرزهم "عمرو دياب وتامر حسني وشيرين".. نجوم الغناء يشعلون الساحل الشمالي بـ"حفلات صيفية"

يشهد موسم الصيف الحالي منافسة شرسة بين كبار النجوم، وصراعًا مختلفًا عن الأعوام الماضية لاستعداد كبار نجوم الغناء لطرح ألبوماتهم الغنائية، وينتظر جمهور كل نجم على أحر من الجمر انطلاق ألبوم نجمه المفضل، للاستماع إليه بكل شغف "لايف" ضمن حفلات موسم الصيف، الذي يفتتح ببورتو جولف مارينا.





" الفجر الفني " ينشر خريطة حفلات الصيف ببورتو جولف مارينا، قبل الإعلان عنها رسميا من قبل المطربين، حيث يفتتح Boy Band حفلات الصيف بجولف بورتو مارينا وذلك يوم 27 من شهر يوليو الجاري.





*عمرو دياب يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي بمناسبة طرح ألبومه الجديد _ الذي من المفترض طرحه عبر شبكة إحدي الاتصالات قبل منتصف شهر أغسطس، ويقام الحفل يوم 24 أغسطس بقرية جولف ببورتو مارينا، وستتوفر تذاكر الحفل بداية شهر أغسطس ليتراوح سعرها بين 300 جنيه للتذكرة العادية و600 جنيه للـVIP، ومن المقرر سيعلن الهضبه عن الحفل في آخر شهر يوليو الحالي.





*تامر حسني

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا يتضمن إطلاق ألبومه الجديد "عيش بشوقك"، وذلك يوم 3 أغسطس المقبل، وعلم "الفجر الفني" أن حسني، يحضر لجمهوره في الحفل عدة مفاجآت.





*رامي صبري

يستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 9 أغسطس المقبل، ولكن صبري، لم ينتهي من تسجيل جميع أغاني ألبومه الجديد لذلك لم يستطع طرحه خلال موسم الصيف الحالي، ولكنه يستعد لطرح أغنية جديدة"سينجل" خلال الفترة القليلة المقبلة، وسيتم تصويرها قريبا علي طريقه الفيديو كليب.





*شيرين عبد الوهاب

تستعد الفنان شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 10 من اغسطس المقبل، حيث إنتهت من تسجيل معظم أغاني ألبومها الجديد، الذي من المفترض أن تطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.





*محمد حماقي

يستعد الفنان محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي يوم 17 من أغسطس المقبل.





*أصالة

نحيي النجمة أصالة، حفلها يوم 23 أغسطس.