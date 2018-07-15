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بيرسيتش يكرر حادثة نهائي كأس العالم 2006

الأحد 15/يوليه/2018 - 06:22 م
بيرسيتش يكرر حادثة نهائي كأس العالم 2006
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عمر عبدالعزيز
 

نجح نجم منتخب كرواتيا إيفان بيرسيتش، في إحراز الهدف الأول لصالح كرواتيا، ثم تسبب في تسجيل الهدف الثاني لفرنسا بعدما تم إحتساب ركلة جزاء لصالح للخصم نتيجة لمسه للكرة بيده داخل منطقة الجزاء.


وعادت بنا كرة بيرسيتش إلي ذكريات نهائي مونديال ٢٠٠٦ بألمانيا، حيث تسبب ماتيراتزي بركلة جزاء، وسجل هدفاً وفازت ايطاليا باللقب، ثم بنهائي مونديال ٢٠١٨ تسبب بيرسيتش بركلة جزاء وسجل هدفاً لكرواتيا.


وتشير نتيجة المباراة حتي الآن إلي تقدم الديوك الفرنسية بهدفين مقابل هدف علي حساب كرواتيا.

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