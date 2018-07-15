خالد ميري: البرلمان استجاب لمطالب الصحفيين في قانون الصحافة الجديد



وقال "ميري"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إن البرلمان استجاب لمطالب الصحفيين في قانون الصحافة الجديد، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك حبس في قضايا النشر باستثناء الخوض في الأعراض والتمييز بين المواطنين والتحريض على العنف؛ وهذا موجود في كل قوانين العالم، ومنصوص عليه في قانون العقوبات.



ولفت إلى أن الجماعة الصحفية بحوار وطني استطاعت الوصول إلى نتائج إيجابية لم تصل لها من قبل، منوهًا أن هناك مزايا للإعلاميين والصحفيين.



ونوه وكيل نقابة الصحفيين، أنه سيكون هناك مد لسن التقاعد للفنيين والإداريين بشكل مفتوح بعد سن الستين.



قدم الكاتب الصحفي خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، الشكر لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان والحكومة على التجاوب مع ملاحظات نقابة الصحفيين على قانون تنظيم الصحافة، مؤكدًا أن هناك انحياز للحريات العامة.