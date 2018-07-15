الجمعة.. عرض "كوميديا البؤساء" ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح

يستضيف مسرح ميامي التابع للبيت الفني للمسرح يومي الجمعة والسبت المقبلين،العرض المسرحي "كوميديا البؤساء"،وذلك ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري التي تنطلق الخميس المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

"كوميديا البؤساء" ينافس به المسرح الكوميدي برئاسة مديره الفنان أحمد السيد في المسابقة الرسمية ضمن 37 عرضا مسرحيا من مختلف قطاعات المسرح المصري،وهو عرض كوميدي غنائي استعراضي مأخوذ عن رواية "البؤساء" للكاتب الفرنسي الشهير فيكتور هوجو التي نشرت لأول مرة في عام 1862.

وتم تقديم العرض بشكل مختلف عن النص الأصلي من خلال البحث عن نقاط مضيئة في حياة البطل التي تدور حوله الأحداث والمعاناة التي عاشها داخل السجن وبعد خروجه منه،في إطار كوميدي مع الاحتفاظ بالسياق الدرامي له.

العرض إخراج مروة رضوان،وأشعار أحمد حسن راؤول،واستعراضات رشا مجدي،وبطولة المطربة رنا سماحة،ورامي الطمباري،ومحمد عبده،وعمرو كمال بدير،ورانيا النجار،ومحمد حسن رمضان،ومحمود عزت،وإيهاب الزناتي،ومريم البحراوي،ويشارك في العرض فرقة "بلاك تيما".