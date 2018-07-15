الخميس.. ندوة الأغنية الوطنية والسينما والثورات المصرية بالهناجر

برعاية المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافى والفنان القدير محمد دسوقى رئيس مركز الهناجر للفنون ينظم ملتقى الهناجر الثقافى برئاسة الناقده الدكتوره ناهد عبد الحميد ندوه عن "الأغنية الوطنية والسينما والثورات المصرية " بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى 66 لثورة 23 يوليو 1952 وذلك يوم الخميس القادم الموافق 19 يوليو 2018 فى تمام الساعه 7 مساءا بمركز الهناجر للفنون – دار الاوبرا المصرية.





وضيوف الملتقى هم الدكتور "هشام عزمي" رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتور "عاصم الدسوقي" أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، الناقد الفني " طارق الشناوي" الناقد الموسيقى الدكتور "أشرف عبد الرحمن"، بمصاحبة فرقة الحان الغنائية تدير الملتقى الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مؤسس و مدير الملتقى.