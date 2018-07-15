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مونديال روسيا يسجل الرقم القياسي في الأهداف العكسية

الأحد 15/يوليه/2018 - 06:12 م
مونديال روسيا يسجل الرقم القياسي في الأهداف العكسية
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عمر عبد العزيز
 

شهدت النسخة الحالية من كأس العالم 2018 بروسيا، تسجيل أكبر عدد من الأهداف العكسية، بعد أن سجل ماريو ماندزوكيتش الهدف الأول لصالح منتخب فرنسا بالخطأ في مرماه.

وتم تسجيل ‏12 هدف بالخطأ في كأس العالم 2018، كأكبر عدد في نسخة واحدة في تاريخ البطولة، وكانت نسخة 1998 (6 أهداف) صاحبة الرقم القياسي سابقًا.

وتشير نتيجة المباراة إلي تقدم الديوك الفرنسية بهدفين مقابل هدف، في نهائي المونديال، علي ملعب لوجنيكي.

المزيد عن: مونديال روسيا كرواتيا فرنسا الأهداف العكسية
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