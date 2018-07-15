حملة لضبط النباشين بسوق خضار المنصورة (صور)

شهد سوق الخضروات بشارع بورسعيد فى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، حملة استهدفت النباشين والفريزة.





ترأس الحملة اللواء حسام حمودة رئيس حى غرب المنصورة، المهندس فتحى المحلاوى مساعد رئيس الحى وفريق من قسم الإشغالات بالحى.





استهدفت الحملة سق الخضار بشارع بورسعيد وتمكنت الحملة من ضبط كمية من الأجولة التى يستخدمها النباشين والفريزة لجمع المخلفات "الخردة".





وأكد رئيس الحى أن قسم الإشغالات يعمل على مكافحة ظاهرة النباشين والفريزة لما تمثله من عقبة أمام قسم النظافة وتسئ للشكل والمظهر لما يقوم بع العاملين بتلك المهنة من نبش القمامة ونثرها بالشوارع.