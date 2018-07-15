ينشر موقع (الفجر الرياضي) الآن .. بث مباشر مباراة فرنسا ضد كرواتيا فى نهائى كأس العالم 2018 | لحظة بلحظة, بثا مباشرا لمباراة فرنسا وكرواتيا، فى نهائى النسخة الحالية من بطولة كأس العالم على ملعب "لوجنيكى" بالعاصمة الروسية "موسكو".





بث مباشر مباراة فرنسا ضد كرواتيا فى نهائى كأس العالم 2018





- إمتلاء ملعب "لوجنيكى" بالجماهير فى نهائى كأس العالم 2018









- الحفل الختامي لكأس العالم













- الحكم نيستور بيتانا وطاقمه المساعد يستعدون لإدارة نهائى كأس العالم





- لاعبو منتخب فرنسا على أرض الملعب لإجراء عملية الإحماء ويظهر على زملاء بوجبا الابتسامة والتفاؤل قبل بداية اللقاء.

















- لاعبو كرواتيا على أرضية الملعب لإجراء عملية الإحماء وسط تفاعل كبير من الجماهير.

تشكيل منتخب فرنسا ضد كرواتيا فى نهائى كأس العالم

حراسة المرمى: هوجو لوريس





خط الدفاع: بافارد- فاران- أومتيتى- لوكاس هيرنانديز





خط الوسط: كانتى- بوجبا- ماتويدى- مبابى





خط الهجوم: جريزمان- جيرو









تشكيل منتخب كرواتيا ضد فرنسا فى نهائى كأس العالم..





حراسة المرمى: سوباسيتش





خط الدفاع: فرساليكو- لوفرين- فيدا- سترينتش





خط الوسط: مودريتش- راكيتيتش- بروزوفيتش- برسيتش





خط الهجوم: ريبيتش- ماندزوكيتش



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