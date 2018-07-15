البورصات الخليجية ترتفع بدعم من صعود أسعار النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع يوم الأحد مدعومة بصعود أسعار النفط ونتائج مالية إيجابية.





كان النفط زاد نحو واحد بالمئة يوم الجمعة مع تأثر الإمدادات بإضرابات في النرويج والعراق. لكن الأسعار قد تتجه للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي بعد إعادة فتح موانئ ليبية ووسط توقعات بأن إيران قد تستطيع تصدير بعض الخام رغم العقوبات الأمريكية.





وارتفع المؤشر السعودي 0.5 بالمئة مع صعود سهم مجموعة البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.1 بالمئة ومصرف الراجحي 0.5 بالمئة. وشملت قائمة كبار الرابحين بنوكا أخرى مثل السعودي الفرنسي الذي زاد سهمها 1.7 بالمئة.





وصعد سهم الرياض للتعمير 2.6 بالمئة رغم تراجع صافي ربح الربع الثاني من العام ثلاثة بالمئة إلى 44.6 مليون ريال (11.9 مليون دولار).





وفي دبي، زاد سهم دي.اكس.بي انترتينمنتس 1.7 بالمئة بعد أن قالت الشركة إن عدد زائريها في النصف الأول من 2018 ارتفع 46 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.





وأغلق سهم إعمار العقارية على ارتفاع 0.8 بالمئة وإعمار مولز 1.9 بالمئة. وأعلنت إعمار مولز بعد الإغلاق تعيين باتريك بوسكيه-شافان، المسؤول التنفيذي السابق لدى ماركس وسبنسر، رئيسا تنفيذيا جديدا لها. وقالت الشركة إنه سيحل محل الرئيس التنفيذي الحالي ناصر رفيع أوائل أغسطس آب.





وارتفع مؤشر دبي 0.6 بالمئة.





وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.2 بالمئة حيث زادت أسهم بنك أبوظبي الأول 0.4 بالمئة ودانة غاز 2.9 بالمئة.





وصعد مؤشر قطر 0.2 بالمئة.





وكان سهم مصرف قطر الإسلامي هو الرابح الرئيسي بصعوده 1.5 بالمئة. وفاقت نتائج أكبر بنك إسلامي قطري من حيث الأصول متوسط توقعات المحللين حيث نما صافي ربح الربع الثاني 14.8 بالمئة حسبما تفيد حسابات لرويترز من واقع الأرقام التي أعلنها البنك اليوم.







