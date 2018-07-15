نقيب الصحفيين يطالب باستمرار الحوار مع البرلمان بشأن قانون تنظيم المهنة

أكد الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، تقديره لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، ولجنة الثقافة والإعلام برئاسة أسامة هيكل؛ وذلك للاستجابة لمعظم مقترحات وملاحظات النقابة على قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، خاصة فيما يتعلق بالمواد الخلافية، التي حددها مجلس النقابة بالإجماع في اجتماعاته المتتالية لمناقشة تلك القوانين، والتي كانت تتعلق بالحريات، وضرورة الالتزام بالنصوص الدستورية المقررة، خاصة المادة (71)، وعدم التوسع في فرض القيود على حرية العمل الصحفي، وأيضًا المواد المتعلقة بالمؤسسات الصحفية القومية، والتمثيل الصحفي في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية.









وطالب "سلامة" في بيان له، استمرار الحوار بين النقابة والبرلمان فيما يتعلق بصدور اللائحة التنفيذية لتلك القوانين لمعالجة أى ملاحظات مستجدة, والأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابة فى هذا الشأن, وفى إطار من الشراكة بين مؤسسات الدولة المختلفة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.









ونوه النقيب إلى ما قام به أعضاء المجلس من جهد خلال المرحلة الماضية، والالتزام بلغة حوار هادفة وعقلانية بعيدًا عن التشنج والانفعال، موجهًا التحية للزملاء الذين شاركوا في جلسات الحوار من أعضاء هيئة المكتب مع كل الجهات المعنية، مما أسهم في إيجاد الأرضية للوصول إلى تلك الإنجازات.