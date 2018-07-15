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هل الطلاق قبل الدخول يستوجب العِدّة؟.. البحوث الإسلامية تجيب!

الأحد 15/يوليه/2018 - 03:22 م
هل الطلاق قبل الدخول يستوجب العِدّة؟.. البحوث الإسلامية تجيب!
الطلاق - أرشيفية
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ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية "فيسبوك" يقول: "هل الطلاق قبل الدخول يستوجب العِدّة؟" وبعد العرض على مختصي الصفحة بالدار جاءت الإجابة على النحو التالي:

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول فقد بانت منه بينونة صغرى ولا عدة عليها.

قال تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا".

ويجوز لها الزواج من غيره بمجرد صدور الطلاق كما أن من طلقها يحق له أن يتزوجها مرة أخرى ولكن بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها هذا إذا كان هذا الطلاق الأول أو الثاني.
المزيد عن: مجمع البحوث الاسلامية العدة الطلاق قبل الدخول الطلاق الدخول
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