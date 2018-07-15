4 محاور في الملتقى الفكري لـ"القومي للمسرح"

يقيم المهرجان القومى للمسرح المصرى برئاسة د. حسن عطية الملتقى الفكرى المسرحى، ضمن فعاليات المتعددة، والذى تنظمة وزارة الثقافة فى الفترة من 19 يوليو و2 أغسطس المقبل.





قال الناقد المسرحي "أحمد هاشم" المشرف على الملتقى انه يتضمن اربع محاور سيتم اقامته فى تمام الساعة الحادية عشر فى المجلس الاعلى للثقافة فيما عدا المسرح السودانى والذى سيقام فى المسرح القومى بالعتبة وهى كالتالى :





- السبت 21 يوليو 2018 .. ( محور عن الكاتب محمود دياب ) يدير الندوة دكتور محمود نسيم – ويتحدث فيها د.حسين عبدالقادر، الناقد محمد الروبى ، احمد خميس.





- الاحد 22 يوليو 2018 .. ( محور عن الكتابات الجديدة ) يدير الندوة احمد الحناوى .. ويتحدث فيها احمد خميس، عبد الناصر حنفى.





- وفى الجزء الثانى سيتم شهادات الكتاب (، صفاء البيلى ، سامح عثمان ).





- الاثنين 23 يوليو 2018 .. (محور عن الكتابات الجديدة )، ويدير الندوة هشام ابراهيم ويتحدث فيها المتحدثون ليليت فهمى، رامز عماد ، د.محمود سعيد.





- وفى الجزء الثانى سيتم تقديم شهادات الكتاب (شاذلى فرح، بكرى عبدالحميد ، عيسى جمال).





- الثلاثاء 24 يوليو 2018 ..( محور عن مسرح الطفل بين الواقع والمامول ) يدير الندوة الفنانة عزة لبيب ويتحدث فيها د/محمد ابو الخير، د/نبيلة حسن.





- الاثنين 30 يوليو 2018 بالمسرح القومى عن المسرح السودانى ويدير اللقاء محى الدين عبد الحى ويشارك فيها د. على مهدى ومجموعة من النقاد والفنانييبن السودانيين