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"التعليم" تجدد قرار معاملة الطلاب السوريين واليمنيين نفس معاملة المصريين

الأحد 15/يوليه/2018 - 03:19 م
التعليم تجدد قرار معاملة الطلاب السوريين واليمنيين نفس معاملة المصريين
وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
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ريم محمود
 
صرح أحمد خيري، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تقديرًا لما يعانيه الشعبان السوري واليمني الشقيقان من أحداث، وحرصًا من الوزارة على القيام بدورها تجاه الأشقاء العرب، فقد وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تجديد قرار معاملة الطلاب السوريين واليمنيين نفس معاملة الطلاب المصريين للعام الدراسي 2018-2019.

وجدير بالذكر أن الوزارة وافقت منذ العام الدراسي 2012-2013 على معاملة الطلاب السوريين واليمنيين نفس معاملة الطلاب المصريين، وهذه الموافقات يتم تجديدها سنويًا وكان آخرها العام الدراسي 2017-2018.
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