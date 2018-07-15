"التعليم" تجدد قرار معاملة الطلاب السوريين واليمنيين نفس معاملة المصريين

صرح أحمد خيري، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تقديرًا لما يعانيه الشعبان السوري واليمني الشقيقان من أحداث، وحرصًا من الوزارة على القيام بدورها تجاه الأشقاء العرب، فقد وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تجديد قرار معاملة الطلاب السوريين واليمنيين نفس معاملة الطلاب المصريين للعام الدراسي 2018-2019.



