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دب روسي يتوقع فوز كرواتيا بالمونديال على حساب فرنسا

الأحد 15/يوليه/2018 - 03:18 م
دب روسي يتوقع فوز كرواتيا بالمونديال على حساب فرنسا
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وكالات
 

توقع بويان، وهو دب في حديقة حيوان بسيبيريا، فوز كرواتيا على فرنسا في نهائي كأس العالم، اليوم.

وتم وضع شطري بطيخة في حظيرة بويان، في حديقة حيوان رويف روتشي في مدينة كراسنويارسك في سيبيريا.

وحمل أحد شطري البطيخة علما صغيرا لفرنسا بينما تم طبع علم كرواتيا على النصف الآخر.

ومشى بويان، وهو دب بني ذكر صغير من سيبيريا، بهدوء باتجاه شطري البطيخة، وتنشق للحظات الشطر الذي يحمل علم فرنسا، قبل أن يتجه للشطر الكرواتي من البطيخة.

وتقدم بعد ذلك ليجلس بجواره ثم التهمه في نهم.

وبويان واحد من عدة حيوانات في روسيا الدولة المضيفة توقعت نتائج مباريات كأس العالم.

لكن التوقعات لم تكن دائما دقيقة، وسيكون فوز كرواتيا بمثابة مفاجأة ضخمة، إذ تعد فرنسا المرشحة الأقوى للفوز بكأس العالم للمرة الثانية.
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