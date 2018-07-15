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محافظ البحيرة تُكرم أول الثانوية العامة (صور)

الأحد 15/يوليه/2018 - 03:20 م
محافظ البحيرة تُكرم أول الثانوية العامة (صور)
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إسلام أمين
 
قامت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، بتكريم الطالب محمد سلامة احمد إبراهيم، من أبناء مركز أبو حمص بمدرسة شاكر فرج الثانوية والحاصل على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية في امتحان الثانوية العامة هذا العام، وقدمت له شهادة تقدير وشهادة استثمار بمبلغ 1000 جنيه.

وأكدت محافظ البحيرة على حرصها علي دعم ورعاية الطلبة والطالبات المتفوقين علميا من أبناء المحافظة وحثهم على مواصلة واستثمار نبوغهم في خدمة وطنهم ومحافظتهم في كافة المجالات.
محافظ البحيرة تُكرم أول الثانوية العامة (صور)
محافظ البحيرة تُكرم أول الثانوية العامة (صور)
محافظ البحيرة تُكرم أول الثانوية العامة (صور)
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