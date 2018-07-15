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محافظ دمياط يرفع تأمين المؤسسات الحيوية والدينية والصناعية

الأحد 15/يوليه/2018 - 03:19 م
محافظ دمياط يرفع تأمين المؤسسات الحيوية والدينية والصناعية
جانب من الاجتماع
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هند الشيال
 
خاطب الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، العميد محمد صبحى مدير الحماية المدنية، لرفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين المنشآت الحيوية والدينية والصناعية، مؤكدا على ضرورة الاستعداد التام لمواجهة الحرائق فورا في حال حدوثها.

وأوضح المحافظ خلال اجتماعه مع العميد صبحى على أن المحافظة تسعى دائما لتوفير الدعم الكامل للحماية المدنية لدورها القوى والشديد الأهمية في مواجهة المخاطر ومكافحة حدوثها.

واطمأن المحافظ على جاهزية كافة المعدات الخاصة بالحماية المدنية وتوافر الوقود لتلك المعدات وكذلك جاهزية رجال الاطفاء والحماية المدنية
المزيد عن: محافظ دمياط تأمين المؤسسات الحيوية والدينية والصناعية الدرجة القصوى
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