محافظ دمياط يرفع تأمين المؤسسات الحيوية والدينية والصناعية

خاطب الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، العميد محمد صبحى مدير الحماية المدنية، لرفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين المنشآت الحيوية والدينية والصناعية، مؤكدا على ضرورة الاستعداد التام لمواجهة الحرائق فورا في حال حدوثها.



وأوضح المحافظ خلال اجتماعه مع العميد صبحى على أن المحافظة تسعى دائما لتوفير الدعم الكامل للحماية المدنية لدورها القوى والشديد الأهمية في مواجهة المخاطر ومكافحة حدوثها.



واطمأن المحافظ على جاهزية كافة المعدات الخاصة بالحماية المدنية وتوافر الوقود لتلك المعدات وكذلك جاهزية رجال الاطفاء والحماية المدنية