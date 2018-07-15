16.4 مليون جنيه مبيعات العرب خلال تعاملات اليوم





استحوذ المستثمرون "المصريين" على نسبة 83.78% من إجمالي تداولات ابورصة خلال ختام تعاملات جلسة اليوم "الأحد" ، وبلغت مبيعاتهم 461.5 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت, 475.1 مليون جنيه بصافي شراء بلغ 13.5 مليون جنيه.





واستحوذ المستثمرون "العرب" على نسبه 6.7% من إجمالى تداولات جلسة وبلغت مبيعاتهم 45.7 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 29.2 مليون جنيه بصافي بيع 16.4 مليون جنيه.





واستحوذ المستثمرون "الأجانب "على نسبة 9.52% من إجمالي التداولات و بلغت مبيعاتهم 51.7 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 54.6 مليون جنيه بصافي شراء 2.9 مليون جنيه.



