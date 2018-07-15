تدريبات مكثفة للمنتخب المصري للدودج بول لمنافسة 13 فريق دولي

تدريبات مكثفة يقوم بها منتخب مصر لرياضة الـ "دودج بول" منذ أشهر من أجل المنافسة في بطولة كأس العالم والمزمع اقامتها بنيويورك بالولايات المتحدة الامريكية الشهر القادم، وذلك بعدما تأهل المنتخب بعد مشاركته بالبطولة الأفريقية، والتي استضافتها القاهرة بمشاركة منتخب جنوب أفريقيا العام الماضي من خلال نجاح الفريق المختلط في التأهل لبطولة كأس العالم للعبة.



حيث أكدت كارين أشرف المعلم لاعبة فريق منتخب مصر إنهم يقومون بالتدريبات علي مدار 3 أيام في الأسبوع لمدة 3 ساعات في 3 أماكن منها الصالة المغطاة بالمركز الأوليمبي بالمعادي، والصالة المغطاة بمصر الجديدة، وباقي الأيام يعقد كابتن كل فريق من الفرق الثلاثة (الشباب – الفتيات – المختلط) والتي يتكون كل منها علي 10 لاعبين إجتماع لساعات طويلة لمشاهدة مباريات لعدد من الفرق العالمية التي ستشارك في كأس العالم، للتعرف بشكل أكبر علي تكنيك وطريقة لعب كل فريق، خاصة وأنه سيتنافس مع فرق من امريكا وانجلترا واستراليا وكندا وهونج كونج والنمسا وايرلندا وسنغافورة وماليزيا وسلوفينيا وسكوتلاندا.



وعلي الجانب الآخر أعربت عن بالغ سعادتها بهذا الفوز الذي تم تحقيقه علي مدار البطولة وشعورها بالفخر بتحقيق هذا النجاح بأسم المنتخب المصري، وأن الفريق جاهز وعلي أتم الاستعداد للفوز بكأس العالم 2018 في نيويورك، وتتقدم بكل الشكر لمدربيها والمجهود المبذول منهم لتدريب الفريق ومساعدته في الحصول علي الفوز.

و قالت انه يتم تمويل اللعبة من خلال اعضائها، الذين يهدفون الى الدفع باللعبة عالميا على جميع المستويات العمرية، بينما تتحدي اللعبة القيود للوصول الي الاعتراف بيها بشكل رسمى بمصر بالرغم من أن هذه الرياضة أكتسبت شعبية في مصر منذ عام 2004، ثم بدأت تنتشر أثناء المعسكرات الصيفية، وشارك المنتخب المصرى كأول فريق أفريقى للـ"دودج بول" في كأس العالم عام 2016 بمدينة مانشستر بإنجلترا وحصل المنتخب المصرى على المركز الثامن على مستوى العالم للرجال والسيدات.

و تمتاز رياضة "الدودج بول" عن غيرها من الرياضات الاخرى بإنها تقوم على الإرادة الذاتية والتنافس بقواعد الشرف، وأيضا السهولة في قواعدها فهي لا تحتاج ان يتمتع لاعبيها بدرجة عالية من اللياقة البدنية، ويمكن ممارساتها بأي ملعب ولا يشترط وجود مقاييس محددة للملعب، وتعد الاكثر انتشارا بين المدارس وتنظم اللعبة عدة قوانين أثناء المباريات في الدوري، تقوم على أسس القيم المشتركة التي تعزز متعة الروح الرياضية، وتقوم على مبدأ تصفيات الفريق وليس احتساب النقاط كباقى الالعاب الكروية.