عرض "أمر تكليف" في بورسعيد خلال الفترة المقبلة

قرر صناع مسرحية "أمر تكليف" التى تعرض على مسرح السلام طرحها فى محافظة بورسعيد وعدد من محافظات مصر خلال الفترة المقبلة، وهو ضمن مبادرة "اعرف جيشك" التى يتبناها البيت الفنى للمسرح للتعريف ببطولات الجيش المصرى.





"أمر تكليف" عن نص "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلى حكايات حقيقية، صياغة ودرماتورج طارق على ومحمد يوسف، بطولة كريم الحسينى، عزة لبيب، جهاد أبو العينين، أحمد زكريا، شريف العجمى، عبد الله صابر، محمد الأحمدى، مدرونا سليم، على الأصرى، تقى عادل، مريم ياسين، موسيقى وألحان أحمد حمدى، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق على، غناء كريم الحسينى، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا على، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، ومن إخراج باسم قناوى.





فكرة العرض وفلسفته تأتى كنوع من الدعم الكامل للوطن من خلال تقديم عروض وطنية تخاطب الشباب الصاعد من أبناء الوطن وتمدهم بالحقائق والمعلومات، ويقدم «أمر تكليف» ضمن عروض مبادرة «اعرف جيشك» التى أطلقها البيت الفنى للمسرح العام الماضى.