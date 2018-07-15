ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اتحاد الكرة: عودة الجماهير تدريجيا لتفادي أخطاء الماضي

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:47 م
اتحاد الكرة: عودة الجماهير تدريجيا لتفادي أخطاء الماضي
طباعة
محمد الصو
 

أكد ثروت سويلم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على أهمية وجود الجماهير داخل المدرجات خلال الفترة المقبلة، وثقته الكاملة في الظهور بشكل حضاري.

وأضاف سويلم، خلال ورشة العمل المقامة حاليًا والخاصة بتصاريح الأندية، أن عودة الجماهير تدريجيًا، يُعد شيئًا مدروسًا لعدم تكرار أخطاء الماضي وحدوث مشاكل تعيد الحياة حطوات كبيرة للخلف مرة أخرى.

وتابع سويلم، أن الجبلاية، قامت بدور عظيم من أجل عودة الجماهير بشكل تدريجي، بعد خطابات وعدة جلسات مع قوات الأمن للموافقة على ذلك، مؤكدًا أن بلد بحجم مصر لا يمكن أن يكون دوريها من غير جمهور.
المزيد عن: كورة كرة رياضة الاهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم
فرنسا
-
x
17:00
-
كرواتيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/15/2018 1:50:01 PM