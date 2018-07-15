اتحاد الكرة: عودة الجماهير تدريجيا لتفادي أخطاء الماضي





أكد ثروت سويلم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على أهمية وجود الجماهير داخل المدرجات خلال الفترة المقبلة، وثقته الكاملة في الظهور بشكل حضاري.





وأضاف سويلم، خلال ورشة العمل المقامة حاليًا والخاصة بتصاريح الأندية، أن عودة الجماهير تدريجيًا، يُعد شيئًا مدروسًا لعدم تكرار أخطاء الماضي وحدوث مشاكل تعيد الحياة حطوات كبيرة للخلف مرة أخرى.





وتابع سويلم، أن الجبلاية، قامت بدور عظيم من أجل عودة الجماهير بشكل تدريجي، بعد خطابات وعدة جلسات مع قوات الأمن للموافقة على ذلك، مؤكدًا أن بلد بحجم مصر لا يمكن أن يكون دوريها من غير جمهور.