بليك ليفلي وآنا كندريك يتصدران التريللر الثاني لفيلم A Simple Favour

طرحت شركة Lionsgate Movies، التريللر الثانى لفيلم A Simple Favour، والذى من المقرر طرحه يوم 14 سبتمبر 2018 فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتدور أحداث فيلم A SIMPLE FAVOR حول ستيفانى مدونة فيديو تحاول أن تكشف الحقيقة وراء اختفاء صديقتها المفضلة إميلى من بلدتها الصغيرة، وينضم لستيفانى زوج إميلى، فى هذا الفيلم الملىء بالإثارة والخيانة والأسرار والكشف عن الحب والولاء والقتل والانتقام.





الفيلم من بطولة بليك ليفلى، وآنا كندريك، وهنرى جولدينج، وليندا كاردلينى، وروبرت صديق، واريك جونسون، ومن إخراج بول فيج، ومن كتابة جيسيكا شارزر، ومستوحى من اكتاب الذى يحمل نفس الاسم ومن تأليف دارسى بيل.