قرقاش: قطر المرتبكة تلجأ لتسريبات ومقابلات مرتبة خوفاً من المواجهة

رأى وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن النظام القطري تنقصه الشجاعة كالعادة فيتآمر على الأسر الحاكمة باللجوء إلى تسريبات ومقابلات صحافية مرتبة خوفاً من المواجهة.

وقال الدكتور أنور قرقاش عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الأحد: "يتآمر المرتبك على هذه الأسرة الحاكمة أو تلك، وتنقصه كالعادة الشجاعة، فيلجأ إلى تسريبات ومقابلات صحفية مرتبة خوفاً من المواجهة، لعبة مفضوحة تعمّق أزمته وسقوطه الأخلاق".