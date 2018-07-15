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قرقاش: قطر المرتبكة تلجأ لتسريبات ومقابلات مرتبة خوفاً من المواجهة

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:45 م
قرقاش: قطر المرتبكة تلجأ لتسريبات ومقابلات مرتبة خوفاً من المواجهة
قرقاش
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وكالات
 

 رأى وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن النظام القطري تنقصه الشجاعة كالعادة فيتآمر على الأسر الحاكمة باللجوء إلى تسريبات ومقابلات صحافية مرتبة خوفاً من المواجهة.

                                 

وقال الدكتور أنور قرقاش عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الأحد: "يتآمر المرتبك على هذه الأسرة الحاكمة أو تلك، وتنقصه كالعادة الشجاعة، فيلجأ إلى تسريبات ومقابلات صحفية مرتبة خوفاً من المواجهة، لعبة مفضوحة تعمّق أزمته وسقوطه الأخلاق".

المزيد عن: قطر قرقاش تسريبات ومقابلات مرتبة المواجهة الامارات
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