الجبلاية تتراجع عن إطلاق اسم سمير زاهر على الدوري

تراجع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، عن اطلاق اسم الراحل سمير زاهر رئيس الجبلاية الأسبق، على درع الدوري للموسم الجديد.





وكانت النية تتجه لإطلاق اسم زاهر، على الدوري الممتاز كنوع من التكريم له على ما قدمه لكرة القدم المصرية طوال فترة توليه المسئولية، وتحقق في عهده ثلاثة بطولات للأمم الإفريقية بسكل متتالي.





واستقرت الجبلاية، على إطلاق اسم شبكة we على درع الدوري الجديد، والذي سينطلق أغسطس المقبل.









وتنظم رابطة الأندية المحترفة ورشة عمل فى مقر الجبلاية خاصة بتراخيص الأندية المحترفة.



