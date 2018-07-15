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ثروت سويلم يتحدث عن دور رابطة الأندية وأهميتها في اتخاذ القرارات

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:41 م
ثروت سويلم يتحدث عن دور رابطة الأندية وأهميتها في اتخاذ القرارات
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محمد الصو - كيرلس مدحت
 


أكد العميد ثروت سويلم، أن رابطة الأندية تعتبر جزء لا يتجزأء من اتحاد الكرة وأن عملها مستقل بذاته ووجودها ليس تعبير من الجبلاية، عن ضعفها في إدارة المسابقات.


وأضاف سويلم : الجبلاية، صاحبة القرار الأول والأخير في الأمور الخاصة بها، ودور رابطة الأندية لحل بعض المشكلات التي تواجه الفرق وأزمات اللاعبين، والاتحاد المصري هو من يدير المسابقة الأهم وهي الدوري العام.


ويعقد مجلس الجبلاية اجتماعًا مع الأندية، في ورشة تراخيص الأندية والنقام حاليًا بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة.

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