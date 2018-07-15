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إصابة 3 إثر انقلاب سيارة بطريق مرسي علم جنوب البحر الأحمر

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:42 م
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محمد طه
 
أصيب ظهر اليوم الأحد، 3 أشخاص إثر حادثة مرورية بطريق البرمية في مدينة مرسى علم، وتم نقل المصابين لمستشفى جرحات اليوم الواحد بمرسي علم، وتم تحرير المحضر اللازم بذلك.

وورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بطريق البرمية مرسى علم، تم الدفع بسيارات الإسعاف، تبين إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم.

وتم تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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