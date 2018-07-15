"التضامن": نستهدف إغلاق الدور والتوسع في الرعاية البديلة (فيديو)



وأضافت في حوارها ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC"، اليوم الأحد، أن هناك تيسيرات في برنامج الأسر البديلة وهى الطريقة التي تعمل بها دول العالم في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن البرنامج القومي مع صندوق "تحيا مصر" يخص الأطفال بلا مأوى ولكن الدور تخص من لا يوجد لديهم أسر وعددهم في دور الرعاية 12 ألف طفل وعدد مماثل لهم في أسر الرعاية البديلة.



قالت الدكتورة سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية لدور الرعاية بوزارة التضامن، إن هناك 468 دار رعاية في مصر تابعة للوزارة وتم التوقف عن الترخيص لافتتاح دور جديدة منذ 4 سنوات، متابعة أن الهدف هو إغلاق دور الرعاية والتوسع في الرعاية البديلة بمعنى أن تكفل كل أسرة طفل.