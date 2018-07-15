الأسرة الأمريكية المُتهمة بالاعتداء على زينة تصدر بيانا هاما

أصدرت الأسرة الأمريكية، صاحبة واقعة المشاجرة مع الفنانة زينة في مسبح أحد فنادق دبي، بيانا للرد على اتهامهم بالاعتداء عليها.





وفي ذلك السياق أصدرت الأسرة التي تمثل الطرف الثاني في الموضوع بيانًا توضح فيه ما حدث مع الفنانة زينة وجاء على لسان الأب وهو السيد عماد على كالتالي: "لما كانت وسائل الأعلام تناقلت أخبار واقعة الاعتداء على ابنتي وأسرتي وشخصي المتواضع، ولما كانت الواقعة استتبعها بيان من الفنانه، لذا وجب الرد المدعم بالمستندات كحق أصيل لي بالدفاع وحق مصون للكافه بعلم الحقائق غير منقوصة أو مغلوطه كما أن كاميرات الفيديو بالفندق ستظهر الموقف من بدايته لنهايته كما ستظهر الحالة الهجومية التي كانت عليها الفنانه القديرة بما ينفي ما جاء في تصريحها بأنها كانت تتعامل مع الأمر (بكل ود واحترام)، خاصة أن الأمر استدعى تدخل الأمن".





وتابع: "هنا ينبغي التطرق إلى نقطة في غاية الأهمية تتمثل في وجوب تقديم كل الشكر والتقدير لما لمسته من مهنية ودقة شديدة في التحقيقات من جانب وما لمسته من نزاهة وعدالة السلطات الإماراتية متمثلة بالشرطة من جانب آخر وهو ما منحني إيماناً بأن الحق وإعادة الاعتبار لنا أمر حتمي الحدوث في ظل دولة انتهجت سياسة العدل والمساواة بين رجل الشارع العادي والشخص ذو الشهره فالكل أمام هذه السلطات سواء، كما أن التسامح واحترام الآخر وعدم التحيز على أساس الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو العرق أو الجنسية أو الشهرة هو دستورهم فهي دولة عربية تجعل كل عربي يفتخر بعروبته".





وأضاف: "أما عن تفاصيل الاعتداء فتعود إلى يوم 29 يونيو الماضي في حوالي الساعة التاسعة مساء حيث كنت وأسرتي في فندق أتلاتنس دبي وكانت ابنتي تحاول تصوير شقيقها الأصغر بهاتفها أثناء تواجده في منطقة الألعاب، عندها فوجئت بصراخ سيدة أجهل هويتها تصف ابنتي بلقب (حيوانة) فبدأت ابنتي تتلفت بحثاً عني وعن والدتها، خاصة أنها لا تتحدث اللغة العربية ولا تفهمها، إلا أنها استنتجت من طريقة صراخ السيدة أن هناك أمراً ما لا تستطيع فهمه".





وواصل: "وعندما وصلت، تحدثت إلى السيدة التي كنت حتى تلك اللحظة أجهل من هي وأخبرتها أن ابنتي لا تتحدث العربية، فلماذا تصفينها بهذا اللفظ المسيء (الحيوانة)، فردت صراخاً أن ابنتي كانت تحاول تصويرها علماً بأن ابنتي لا تعرفها ولا تعرف إنها ممثلة أو مشهورة، فبدأت هذه السيدة بتوجيه الشتائم البذيئة لي ولأسرتي باللغة الأنجليزية دون أي اعتبار لوجود أطفال، وبدافع شعور الأب توفير الحماية لأطفاله حاولت أن أكون بمثابة الحاجز بينها وبين طفلتي مع الحرص على عدم الاقتراب أو المساس بها بينما استدعيت رجال الأمن وطلبت منهم سرعة الاتصال بالشرطة في المكان لتوفير الحماية لنا، إلا أننا فوجئنا بانقضاض هذه السيدة على طفلتي محاولة انتشال الهاتف من يدها، وساعدتها في ذلك سيده أخرى كانت بصحبتهم مما استدعى تدخل زوجتي لحماية طفلتنا فقامت هذه السيدة بـ(عض ) زوجتي في كتفها والذي ترك أثراً، كما قامت بـ (عض) ابنتي الذي يدافع عن نفسه لا يعض وأخذت هاتفها وتحطيمه، وأثناء ذلك هاجمتني سيده ثالثة كانت معها عرفت لاحقا في مركز الشرطة انها أخت الفنانة محاولةً (عضي) في كتفي أيضاً وحاولوا مرارا الاعتداء على وعلى أسرتى لولا تدخل رجال الأمن وما كان الامر ليؤلمني بقدر ما رأيت من تعرض سلامة جسم ابنتي الطفلة التي لم تتجاوز ال ١٢ عام للخطر، ما ترك أثراً نفسيا بالغا يقض مضجع أي أب".





واستكمل: "توجهنا إلى مركز الشرطة، وطلبت فتح بلاغ ثم طلبت ضم هاتف ابنتي للمحضر حتى تتأكد السلطات المعنية من عدم وجود صور للفنانة وطلبت كذلك فحص التليفون عن طريق المعمل الجنائى للتأكد من عدم مسح أي صوره من ذاكره الهاتف، عندما وصلت السيدة للمركز بصحبة شخص اعتقد انه المحامي الخاص بها وعرفت أننى تقدمت بعدة بلاغات ضدها هي ومن معها فتحت بدورها بلاغ ضدي ادعت فيه انني من اعتدى عليها وبالفعل قُيد ذلك ضدي وفور الانتهاء من إجراءات فتح البلاغ التي تمت بمهنية وحيادية، قمت بالتواصل مع القنصلية الامريكية التي لم تتدخل ولكن احالتني بدورها للمسشار القانوني بمكتب الرواد والذي شدد على ضرورة إجراء الفحوص الطبية والتعاون مع الشرطة وطرح الصورة بدقة أمام جهات التحقيق، ثم قمت بتوكيل محامون من ذات المكتب ووصدرت من شرطة دبي وثيقة توضح إن الأتهام هو الاعتداء المتبادل وليس أقتحام خصوصيتها، بالاضافة إلى صدور ثلاثة تقارير طبية بالاصابات، إلا أن الدليل القاطع سيظهر حقيقة اعتدائها فور تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في الفندق".



