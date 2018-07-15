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بعد دعوات لإلغاء القمة.. بومبيو: لقاء "ترامب وبوتين" سيضع أمريكا فى مكان أفضل

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:39 م
بعد دعوات لإلغاء القمة.. بومبيو: لقاء ترامب وبوتين سيضع أمريكا فى مكان أفضل
وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
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خاطر عبادة
 

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنّ اجتماع الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، سيكون مفيداً للولايات المتحدة، وذلك عقب دعوات عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكى لترامب بعدم الاجتماع مع بوتين بسبب هجمات القرصنة.


وقال بومبيو، نقلاً عن شبكة "سي بي اس نيوز" الأمريكية اليوم، "أثق من أن اجتماع الرئيس ترامب مع فلاديمير بوتين سيضع أمريكا فى مكان أفضل، من المهم للغاية أن يجتمعوا".

 

وتبعت الاتهامات الأمريكية الموجهة ضد 12 من ضباط المخابرات الروسية، دعوات العديد من أعضاء الكونجرس الأمريكى، لإلغاء مقابلة ترامب مع بوتين المقررة غداً الإثنين فى هلسنكى.

 

ووجّهت الولايات المتحدة عن اتهامات ضد 12 مواطنا روسيا يوم الجمعة، ونفت موسكو هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "مهزلة مخزية".

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