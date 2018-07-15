"القوى العاملة": تحصل 227 ألف جنيه مستحقات 3 عمال عن فترة عملهم بقطر‎

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بمكتب رعاية مصالح مصر بالدوحة تابع المستحقات المالية لثلاثة مواطنين مصريين موقوفين بإدارة البحث والمتابعة، حتي تم الحصول علي مستحقاتهم لدى أصحاب الأعمال الذين كانوا يعملون لديهم، وبلغت في مجموعها 43 ألفا و936 ريالا قطريا ، أي ما يعادل 227 ألفا و639 جنيها مصريا .





وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالدوحة بمتابعة مستحقات هؤلاء العمال، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها وحل مشاكلها أول بأول.



