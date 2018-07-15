تفاصيل قرعة دوري الدرجة الثانية السعودي





جرت اليوم الأحد، قرعة مسابقة دوري الدرجة الثانية السعودي لكرة القدم لموسم 2019-2018، وذلك في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالرياض، بحضور ممثلي الأندية المشاركة.





وأوقعت القرعة أندية التقدم، والمزاحمية، والحجاز، والصقور، والرياض، والدرعية، والأخدود، والجندل، والساحل، والسد، والأمل، والغزوة في المجموعة الأولى.





فيما جاءت أندية الوطني، وحطين، والخلود، والجبيل، والشرق، والثقبة، ووج، والدرع، والحائط، والعربي، وعرعر، وعفيف في المجموعة الثانية.





وينطلق دوري الدرجة الثانية السعودي في 19 تشرين أول/أكتوبر المقبل.



